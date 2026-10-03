Dembélé et les Bleus, une histoire de flous

Avec le brassard de capitaine au coup d'envoi pour sa 70e sélection et aligné dans l'axe, Ousmane Dembélé a encore manqué l'occasion de briller contre l'Italie. L'histoire de sa vie avec les Bleus.

Il ne pouvait pas passer inaperçu depuis les tribunes du Stade de France, avec son brassard jaune fluo pouvant laisser penser qu’il s’apprêtait à enfourcher un vélo, et pourtant Ousmane Dembélé n’a pas réussi à illuminer sa première véritable soirée dans la peau d’un capitaine de l’équipe de France. Il avait eu droit de récupérer le bout de tissu face à la Turquie et la Belgique, lors des deux dernières sorties, mais il est cette fois entré sur la pelouse avec ce statut et dans ce costume, en l’absence de Kylian Mbappé. C’est peut-être ici tout le paradoxe de Dembouz en sélection. Il est devenu quelqu’un d’autre, un vice-capitaine, un leader, un attaquant dont on attend des buts et des différences grâce à ses prouesses en club, au Paris Saint-Germain, plutôt qu’avec son histoire chez les Bleus, aussi riche collectivement que décevante individuellement.

La quête des photos souvenirs

Le retour de l’équipe de France et de Zinédine Zidane à Saint-Denis était aussi la 70 e cape du chouchou du Parc des Princes. Ce n’est pas rien, puisque c’est une de plus que N’Golo Kanté, une de moins que Claude Makélélé, David Trezeguet et Moussa Sissoko (eh oui) et l’assurance de bientôt mettre Michel Platini dans le rétroviseur (72). La semaine prochaine, face à la Belgique, Dembélé pourrait intégrer le top 30 des joueurs les plus capés de l’histoire tricolore et la tête de gondole de l’ETP Odorico, le centre de formation du Stade rennais, manque pourtant toujours de références en équipe de France. Ce ne serait pas très important s’il n’était qu’un joueur de complément abonné aux entrées en jeu ; c’est un peu plus embêtant depuis qu’il est Ballon d’or et une pièce essentielle de la meilleure équipe d’Europe sur les deux dernières années.…

Propos de Zinédine Zidane recueillis par CG

Par Clément Gavard, au Stade de France pour SOFOOT.com