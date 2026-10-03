 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Dembélé et les Bleus, une histoire de flous
information fournie par So Foot 03/10/2026 à 02:18

Ajouter Boursorama à vos sources

Dembélé et les Bleus, une histoire de flous

Dembélé et les Bleus, une histoire de flous

Avec le brassard de capitaine au coup d'envoi pour sa 70e sélection et aligné dans l'axe, Ousmane Dembélé a encore manqué l'occasion de briller contre l'Italie. L'histoire de sa vie avec les Bleus.

Il ne pouvait pas passer inaperçu depuis les tribunes du Stade de France, avec son brassard jaune fluo pouvant laisser penser qu’il s’apprêtait à enfourcher un vélo, et pourtant Ousmane Dembélé n’a pas réussi à illuminer sa première véritable soirée dans la peau d’un capitaine de l’équipe de France. Il avait eu droit de récupérer le bout de tissu face à la Turquie et la Belgique, lors des deux dernières sorties, mais il est cette fois entré sur la pelouse avec ce statut et dans ce costume, en l’absence de Kylian Mbappé. C’est peut-être ici tout le paradoxe de Dembouz en sélection. Il est devenu quelqu’un d’autre, un vice-capitaine, un leader, un attaquant dont on attend des buts et des différences grâce à ses prouesses en club, au Paris Saint-Germain, plutôt qu’avec son histoire chez les Bleus, aussi riche collectivement que décevante individuellement.

La quête des photos souvenirs

Le retour de l’équipe de France et de Zinédine Zidane à Saint-Denis était aussi la 70 e cape du chouchou du Parc des Princes. Ce n’est pas rien, puisque c’est une de plus que N’Golo Kanté, une de moins que Claude Makélélé, David Trezeguet et Moussa Sissoko (eh oui) et l’assurance de bientôt mettre Michel Platini dans le rétroviseur (72). La semaine prochaine, face à la Belgique, Dembélé pourrait intégrer le top 30 des joueurs les plus capés de l’histoire tricolore et la tête de gondole de l’ETP Odorico, le centre de formation du Stade rennais, manque pourtant toujours de références en équipe de France. Ce ne serait pas très important s’il n’était qu’un joueur de complément abonné aux entrées en jeu ; c’est un peu plus embêtant depuis qu’il est Ballon d’or et une pièce essentielle de la meilleure équipe d’Europe sur les deux dernières années.…

Propos de Zinédine Zidane recueillis par CG

Par Clément Gavard, au Stade de France pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Cet animal entre sur une pelouse en plein match
    Cet animal entre sur une pelouse en plein match
    information fournie par So Foot 03.10.2026 21:34 

    Waf Waf ! En Ligue des Nations, le Macédoine du Nord-Écosse a été interrompu par l’invasion de terrain d’un … chien. Après l’ouverture du score de Kieron Bowle pour la Tartan Army , l’animal est passé sous la vigilance des stadiers avant d’entrer sur la pelouse ... Lire la suite

  • La France se qualifie dans un match fou
    La France se qualifie dans un match fou
    information fournie par So Foot 03.10.2026 20:52 

    France U21 3-2 Luxembourg U21 Buts : Ngoura (10e et 25e) et Tel (76e) pour les Bleuets // Englaro (53e et 68e) pour les Lionceaux rouges Expulsion : Gadou (50 e ) … MBC pour SOFOOT.com

  • Bruno Fernandes s'exprime sur le cas Cristiano Ronaldo
    Bruno Fernandes s'exprime sur le cas Cristiano Ronaldo
    information fournie par So Foot 03.10.2026 20:47 

    Le sujet sensible. Le Portugal continue de se déchirer sur le cas Cristiano Ronaldo. D’un côté, ceux qui saluent la décision du sélectionneur Jorge Jesus de ne pas avoir fait entrer CR7 contre la Norvège. De l’autre, ceux qui défendent corps et âme Ronaldo, et ... Lire la suite

  • Xavi n'est pas fan des longues trêves
    Xavi n'est pas fan des longues trêves
    information fournie par So Foot 03.10.2026 20:18 

    L’opinion tranchée de Xavi ! Dans son nouveau costume de sélectionneur des Pays-Bas, Xavi s’est exprimé sur la durée de la trêve internationale en cours. Instauré cet automne, ce nouveau format de trois semaines où les nations disputent quatre matchs ne plaît pas ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank