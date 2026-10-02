Zidane reste fier de ses joueurs

Le patron est content. Malgré le 1-1 de son équipe de France contre l’Italie, Zinédine Zidane reste satisfait du contenu de son troisième match à la tête des Bleus. «Je suis fier de mes joueurs. Le contenu est très bon, dans le pressing, le 1 contre 1. Ils ont été exemplaires. Je suis frustré pour eux parce qu’on n’a pas le résultat au bout, mais c’est encourageant », a affirmé le chauve monster sur le plateau de TF1.

« Les Italiens ont joué leur jeu, défensive à l’Italienne et avec des contre-attaques »

ZZ a poursuivi son propos en analysant le scénario frustrant de cette rencontre : « En première mi-temps, c’était une possession un peu stérile. On a rectifié ça à la pause. On a mis des choses en place. ll fallait prendre les espaces dans le dos des adversaires. Les Italiens ont joué leur jeu, défensive à l’Italienne et avec des contre-attaques. On n’a pas été trop en danger sauf à la fin. » …

MBC pour SOFOOT.com