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Maxence Lacroix n'est pas inquiet pour la France
information fournie par So Foot 03/10/2026 à 00:08

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Maxence Lacroix n'est pas inquiet pour la France

Maxence Lacroix n'est pas inquiet pour la France

Il ne fait pas une croix sur ce match nul. Entré dans l’urgence après le carton rouge de Dayot Upamecano en fin de match, Maxence Lacroix a tenu, avec ses neuf coéquipiers, le point du nul contre une Italie en supériorité numérique. Devant la bonnette de TF1, le défenseur de Chelsea a jugé que la France « aurait dû mettre le deuxième but pour se faciliter la tâche. »

« C’est un match qui va vraiment nous faire apprendre  »

Le natif de Villeneuve-Saint-Georges poursuit sans tirer la sonnette d’alarme concernant l’efficacité de ses coéquipiers : « On a eu beaucoup d’occasions, mais on est tombé sur un très bon gardien ce soir. On aurait dû être plus efficace dans le dernier geste. On va travailler et je sais que pour le prochain match, ça sera au fond. En vrai de vrai, c’est un match qui va vraiment nous faire apprendre.»

MBC pour SOFOOT.com

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