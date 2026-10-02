Robert Lewandowski auteur d'une performance XXL

Les Roumains savent maintenant orthographier Lewandowski. Pendant que la France et l’Italie se quittaient bon amis en Ligue des Nations, la Pologne de Robert Lewandowski étrillait la Roumanie 6-0. L’attaquant de 38 ans désormais au Chicago Fire a inscrit un triplé, portant son total de buts en sélection à 92. Le Rien que ça.

Un triplé made in Lewandowski

La soirée de l’ancien attaquant du Borussia Dortmund a commencé par un exercice facile : obtenir un pénalty et le transformer tranquillou.…

MBC pour SOFOOT.com