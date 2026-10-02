Désiré Doué encense Donnarumma

Donnarumma a réussi ses retrouvailles avec l’hexagone. Brillant dans ses cages lors de ce France-Italie conclu sur le score d’1-1, Gianluigi Donnarumma a écoeuré les attaquants français sur la pelouse du Stade de France. L’Italien a arrêté sept tentatives des Bleus, notamment en sortant plusieurs arrêts spectaculaires. Le portier de Manchester City a seulement été battu par le coup franc splendide de Michel Olise. « C’était un match très spécial pour moi et c’est fantastique de rencontrer mes amis » , a indiqué le principal intéressé à TF1.

« Il est incroyable »

Toujours au micro de TF1, l’ancien coéquipier de Donnarumma au PSG Désiré Doué a salué la performance du gardien de la Nazionale. « Je le connais bien. Il est incroyable » , a admis le Français, pas en réussite dans la finition ce soir malgré des jolis dribbles . « On est déçu du résultat forcément, a ajouté le DD restant dans cette équipe de France. On aurait vraiment voulu gagner ce soir devant nos supporters. On ne va pas jeter tout le positif de ce qu’on a fait ce soir. On a fait de très bonnes choses. On a appliqué les consignes du coach sur beaucoup d’aspects. On est sur la bonne voie comme il nous a dit dans le vestiaire. » …

MBC pour SOFOOT.com