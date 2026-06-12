Jürgen Klopp n’a pas été séduit par le match d’ouverture
Quand on est habitué au caviar de Jean-Bouin… Consultant avec Thomas Müller pour la chaîne allemande ZDF pendant la Coupe du monde, Jürgen Klopp n’a pas franchement été emballé par la victoire du Mexique contre l’Afrique du Sud jeudi soir . L’ancien entraîneur de Liverpool a noté la faiblesse des deux équipes, relevant une « mauvaise tactique » .
Jürgen Klopp shares his analysis of the World Cup. 😅☔️ pic.twitter.com/cfq7rLeGwe…
OC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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