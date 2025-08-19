Demandez le programme des barrages de Ligue des champions
Dernier apéritif avant le vrai menu.
Ultime virage avant la nouvelle phase de Ligue des champions. Ce mardi, puis le 26 août, les barrages vont distribuer les sept derniers billets pour l’édition 2025-2026. Sans Nice – alors que vous étiez nombreux à croire en eux -, éliminé au tour précédent, aucun club français n’est concerné par ce dernier passage obligé avant la phase à 36 équipes. Retour à la bonne époque.…
TA pour SOFOOT.com
