Dele Alli s’entraîne de nouveau du côté de Tottenham… seul
Tiens, revoilà quelqu’un. Comme le rapporte The Athletic , Dele Alli est de retour sur les terrains à Londres, du côté de Tottenham. Son ancien club lui a ouvert les portes du centre d’entraînement de Hotspur Way afin qu’il s’entraîne individuellement pendant quelques semaines le temps de retrouver un club. Le média américain précise aussi que le joueur de 29 ans a été aperçu mercredi en train de charbonner avec un entraîneur personnel.
…
SW pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer