Dele Alli s’entraîne de nouveau du côté de Tottenham… seul
information fournie par So Foot 04/03/2026 à 18:14

Tiens, revoilà quelqu’un. Comme le rapporte The Athletic , Dele Alli est de retour sur les terrains à Londres, du côté de Tottenham. Son ancien club lui a ouvert les portes du centre d’entraînement de Hotspur Way afin qu’il s’entraîne individuellement pendant quelques semaines le temps de retrouver un club. Le média américain précise aussi que le joueur de 29 ans a été aperçu mercredi en train de charbonner avec un entraîneur personnel.

