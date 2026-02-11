Déjà une piste pour remplacer De Zerbi à Marseille ?
Action, réaction ! Sitôt Roberto De Zerbi sur la touche, voilà que Marseille se met en recherche d’un nouvel entraîneur . Selon les informations de RMC Sport, l’une des pistes privilégiées par le board marseillais mènerait à… Habib Beye . L’ancien joueur de l’OM, tout juste écarté par le Stade rennais, aurait été contacté par le club phocéen pour prendre la relève de l’Italien .
Déjà un rebond pour Beye ?
Avec ses 174 matchs sous le maillot olympien et alors qu’il a été capitaine du club au cœur des années 2000, l’ancien défenseur a toujours été dans les rumeurs autour du poste de technicien de l’OM depuis plusieurs années, sans que celles-ci ne se concrétisent jamais . Cette fois-ci, Beye aurait donc été contacté par Marseille et figurerait parmi les premiers choix du club pour occuper le poste le plus exposé du championnat.…
JF pour SOFOOT.com
