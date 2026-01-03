 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Déjà un transfert à 40 millions en Angleterre
information fournie par So Foot 03/01/2026 à 13:31

Déjà un transfert à 40 millions en Angleterre

Déjà un transfert à 40 millions en Angleterre

Il faut bien dépenser l’argent reçu pour les étrennes.

Alors que Bournemouth semblait tenir la corde, c’est finalement Crystal Palace qui a sorti un premier gros chèque cette année pour faire signer Brennan Johnson : acheté 55 millions d’euros à Nottingham Forest par Tottenham en septembre 2023, le joueur a été vendu une quarantaine de millions par les Spurs .…

FC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un joueur de quatrième division allemande bientôt en Ligue des champions
    Un joueur de quatrième division allemande bientôt en Ligue des champions
    information fournie par So Foot 03.01.2026 11:41 

    Oh, le joli cadeau de Noël en retard ! Pas forcément pour les supporters de l’Union Sainte-Gilloise, qui vont sûrement attendre les buts de la recrue avant de s’emballer. Mais pour Mateo Biondic, il s’agit d’une véritable offrande : actuellement membre de l’effectif ... Lire la suite

  • Pierre Sage : « Je reste sur ma faim »
    Pierre Sage : « Je reste sur ma faim »
    information fournie par So Foot 03.01.2026 11:19 

    Il fait la fine bouche, sans mauvais jeu de mots. Suite à la large victoire de Lens à Toulouse lors de la dix-septième journée de Ligue 1, qui permet au leader du classement d’être champion d’automne, Pierre Sage s’est montré un peu gourmand . « Je reste sur ma ... Lire la suite

  • Toulouse se réfugie derrière l'arbitrage
    Toulouse se réfugie derrière l'arbitrage
    information fournie par So Foot 03.01.2026 10:57 

    Dès lors qu’elle est brandie à l’encontre de leurs joueurs, les entraîneurs n’aiment pas la couleur rouge. Mais ce n’est pas une raison suffisante pour critiquer l’arbitre dès qu’une expulsion pointe le bout de son nez, surtout lorsque celle-ci est le fruit d’un ... Lire la suite

  • Quand Florian Thauvin chambre Charlie Cresswell
    Quand Florian Thauvin chambre Charlie Cresswell
    information fournie par So Foot 03.01.2026 00:56 

    Foot de rue. C’est un grand classique sur un terrain de foot, qu’on soit chez les amateurs ou les professionnels, la tentation d’aller parfois taquiner un adversaire. Ce vendredi soir, le deuxième but lensois, signé Adrien Thomasson à Toulouse, a permis aux Sang ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank