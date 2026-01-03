Déjà un transfert à 40 millions en Angleterre
Il faut bien dépenser l’argent reçu pour les étrennes.
Alors que Bournemouth semblait tenir la corde, c’est finalement Crystal Palace qui a sorti un premier gros chèque cette année pour faire signer Brennan Johnson : acheté 55 millions d’euros à Nottingham Forest par Tottenham en septembre 2023, le joueur a été vendu une quarantaine de millions par les Spurs .…
FC pour SOFOOT.com
