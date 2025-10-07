Déjà un suspendu pour le premier match du Mondial 2026
Toujours dans les coups fourrés, celui-là.
La Coupe du Monde 2026, dont l’ouverture est encore dans huit mois, connaît déjà son premier suspendu ! Il s’agit de Nicolás Otamendi, exclu en septembre dernier lors du dernier match qualificatif pour le Mondial perdu par l’Argentine en Équateur. Ce que l’Albiceleste et son éternel défenseur avaient certainement oublié, c’est que les suspensions des qualifications s’appliquent également aux rencontres de la phase finale de la compétition.…
TJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer