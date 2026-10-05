Déjà un forfait dans la liste des Bleues
Déjà du changement. Les Bleues se retrouvent ce lundi à Clairefontaine pour préparer le match amical contre la Lettonie, qui aura lieu ce samedi à Laval. Ce sera sans la meilleure gardienne de la saison dernière, Mylène Chavas, qui s’est blessée à l’entraînement en fin de semaine . Pour remplacer la portière du PFC, Laurent Bonadei est allé piocher en Espagne, plus précisément à Valence, et a appelé Alice Pinguet.
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