Déjà le raté de l’année au Mexique ?
information fournie par So Foot 04/03/2026 à 21:48

Déjà le raté de l’année au Mexique ?

Déjà le raté de l’année au Mexique ?

Non mais elle est pas si simple en vrai… Dans tous les cas, c’est un gros raté qui nous vient tout droit du Mexique . Un pays connu pour ses golazos, tant dans le championnat masculin que féminin. Ce n’est pas le cas cette semaine, avec une occase de but très franche ratée par Robert Morales avec les Pumas UNAM (5 es de D1 mexicaine), qui affrontaient ce mardi Toluca, actuel leader du championnat local.

MARCÓ, PERO FALLÓ UNO INCREÍBLE Robert Morales anotó un gol para Pumas anoche, que perdió ante Toluca 2-3, por el torneo mexicano. Pero lo que mas se comenta es el gol increíble que se perdió ante los diablos rojos.#HayFutbolpy pic.twitter.com/qqGCGngnUN…

TJ pour SOFOOT.com

