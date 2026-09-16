Déficit commercial avec la Chine : l'UE "utilisera tous les outils" pour "rééquilibrer notre relation", promet Ursula von der Leyen

Ursula von der Leyen à Strasbourg, le 16 septembre 2026. ( AFP / JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN )

"Notre déficit commercial avec la Chine s'élève aujourd'hui à 1 milliard d’euros par jour. Il a atteint un point de bascule", a averti la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, lors de son discours de rentrée devant le Parlement européen ce mercredi 16 septembre.

Objectif : réduire son déficit commercial colossal vis-à-vis de la Chine, imputé à des pratiques déloyales de Pékin. Ce mercredi 16 septembre, Ursula von der Leyen a prévenu que l'Union européenne utilisera "tous les outils" à sa disposition pour y parvenir.

"Nous utiliserons tous les outils dont nous disposons pour rééquilibrer notre relation. Parler, c'est bien. Agir, c'est mieux", a déclaré la présidente de la Commission lors de son discours de rentrée devant le Parlement européen. "Notre déficit commercial avec la Chine s'élève aujourd'hui à 1 milliard d’euros par jour. Il a atteint un point de bascule", a estimé la cheffe de l'exécutif européen, ajoutant que ce "choc chinois" entraîne "la désindustrialisation dans les bassins industriels de l'Europe. "Cela n'est pas durable" et le dialogue avec Pékin entamé par Bruxelles doit produire "des résultats", a-t-elle insisté.

Le déficit commercial colossal de l'UE vis-à-vis de l'Empire du milieu est attribué en grande partie par l'Europe à des pratiques déloyales de Pékin. L'exécutif européen, qui a multiplié les initiatives pour protéger le marché unique contre cette concurrence déloyale (via notamment une taxe sur les petits colis chinois et un doublement des droits de douane sur l'acier), a parallèlement engagé un "dialogue" avec Pékin, pour tenter de résoudre à l'amiable ces tensions commerciales. Au cas où ces discussions, menées par le commissaire européen au Commerce Maros Sefcovic et le ministre chinois Wang Wentao, échoueraient, les 27 ont demandé à Bruxelles de renforcer l'arsenal de défense commercial européen.