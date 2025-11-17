Défaite embarrassante pour le Burundi, vaincu en amical par son équipe B
Ils ont du mal à joindre les deux bouts.
Opposé à la Zambie mardi en match amical, le Burundi a tenu à préparer cette rencontre en organisant un match face à une équipe B, composée de joueurs évoluant dans le championnat burundais. Et ça s’est mal terminé. …
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer