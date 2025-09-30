 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Deco calme ses nerfs sur Bilbao
information fournie par So Foot 30/09/2025 à 09:47

Deco calme ses nerfs sur Bilbao

Deco calme ses nerfs sur Bilbao

Entre Basques et Catalans, ce n’est décidément pas l’amour fou.

Cet été, Nico Williams devait au signer et rejoindre son pote Lamine Yamal . C’est en tout cas ce que tout le monde pensait inévitable , notamment les supporters de Bilbao, jusqu’au retournement de situation et à la prolongation de l’ailier du côté de San Mamés. Un feuilleton court mais très intense , qui n’a pas fini de faire parler en Espagne, puisque Deco, directeur sportif du Barça, a décidé d’en remettre une couche auprès de Mundo Deportivo . Et l’ancien milieu portugais a décidé d’y aller franco, arguant notamment que le vrai problème du club basque n’était pas le Barça, mais plutôt le représentant du joueur , Félix Tainta, qui aurait agi dans leur dos…

JF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Club Bruges, une bonne recette à la sauce flamande
    Le Club Bruges, une bonne recette à la sauce flamande
    information fournie par So Foot 30.09.2025 09:00 

    Présent pratiquement chaque année en Ligue des champions depuis 2018, le Club Bruges commence à être pris au sérieux sur la scène continentale. Une réussite qui n'est en rien due au hasard, tant le club flamand a su bâtir un modèle efficace et vertueux, sportivement ... Lire la suite

  • Ligue des champions : L'OM reçoit l'Ajax pour enfin lancer sa saison européenne
    Ligue des champions : L'OM reçoit l'Ajax pour enfin lancer sa saison européenne
    information fournie par France 24 30.09.2025 08:55 

    L’Olympique de Marseille reçoit l’Ajax d’Amsterdam pour la 2e journée de Ligue des Champions. Les Olympiens veulent confirmer en Europe leur bonne forme domestique.

  • Le Red Star rebondit à Boulogne
    Le Red Star rebondit à Boulogne
    information fournie par So Foot 29.09.2025 22:50 

    Boulogne 1-2 Red Star Buts : Capuano (11 e ) pour les Pas-de-Calaisiens // Haag (9 e ) et Durivaux (64 e ) pour les Audoniens. Sans briller, le Red Star a pris trois points ce lundi au stade de la Libération face à Boulogne (1-2), reprenant en confiance après sa ... Lire la suite

  • La Lazio reprend en confiance en battant la Lazio
    La Lazio reprend en confiance en battant la Lazio
    information fournie par So Foot 29.09.2025 22:39 

    Genoa 0-3 Lazio Buts : Cancellieri (4 e ), Castellanos (30 e ) et Zaccagni (63 e ) pour les Capitolini. Trois buts et un jean.… FL pour SOFOOT.com

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank