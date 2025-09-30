Deco calme ses nerfs sur Bilbao

Entre Basques et Catalans, ce n’est décidément pas l’amour fou.

Cet été, Nico Williams devait au signer et rejoindre son pote Lamine Yamal . C’est en tout cas ce que tout le monde pensait inévitable , notamment les supporters de Bilbao, jusqu’au retournement de situation et à la prolongation de l’ailier du côté de San Mamés. Un feuilleton court mais très intense , qui n’a pas fini de faire parler en Espagne, puisque Deco, directeur sportif du Barça, a décidé d’en remettre une couche auprès de Mundo Deportivo . Et l’ancien milieu portugais a décidé d’y aller franco, arguant notamment que le vrai problème du club basque n’était pas le Barça, mais plutôt le représentant du joueur , Félix Tainta, qui aurait agi dans leur dos…

JF pour SOFOOT.com