information fournie par So Foot • 09/04/2025 à 10:06

Declan Rice raconte son improbable doublé sur coup franc face au Real

Une soirée inexplicable.

Auteur d’un doublé sur coup-franc, Declan Rice a vécu une soirée folle face au Real Madrid, lui qui n’avait jamais marqué dans l’exercice au cours de sa carrière . « Je ne sais pas si je réaliserai un jour. J’ai regardé mon téléphone, c’est la folie. Marquer mon premier coup franc dans un match, c’est spécial. Et ensuite j’ai marqué le deuxième… J’étais juste en totale confiance. Je suis vraiment sans voix , a-t-il lâché au coup de sifflet final au micro de Prime Vidéo Royaume-Uni. Avant de raconter son premier but : Nous nous sommes d’abord dit qu’il fallait centrer. Et puis nous avons vu l’espace à côté du mur. Bukayo (Saka) m’a dit : « si tu le sens, prends-le » . » …

TB pour SOFOOT.com