Declan Rice : les coups (francs) d'un soir

Lors de la victoire écrasante d'Arsenal contre le Real Madrid en quart de finale aller de Ligue des champions (3-0), Declan Rice s'est mué en héros. Comment ? En inscrivant un doublé sur coup franc. Rien que ça.

Les têtes pensantes de l’UEFA auront beau se creuser la tête toute l’année pour trouver une nouvelle formule de la Ligue des champions : on ne fera jamais mieux que la magie de ces matchs européens à élimination directe. Et ce même quand le Real est hors du coup. Énième illustration ce mardi à l’Emirates Stadium, quand une rencontre somme toute agréable mais dénuée de but, a viré à l’insensé grâce à deux géniaux coups de pompe, signés de la même godasse : celle de Declan Rice.

C’est dans la boîte

À douze minutes d’intervalle, aux 58 e et 70 e tours de trotteuse plus exactement, le généreux milieu d’Arsenal a profité des fautes respectives de David Alaba puis Eduardo Camavinga, l’une à 26 mètres axe droit, l’autre à 25 mètres axe gauche, pour composer à 26 ans son récital. Deux coups francs directs, comme ça, à l’instinct, sortis de son chapeau pour coiffer au poteau Thibaut Courtois et sa bande. Le numéro 41 a eu bien raison de laisser la joie envahir ce visage anguleux qui ne peuvent masquer bien longtemps ses origines anglo-irlandaises : seuls Cristiano Ronaldo (contre Zurich en septembre 2009), Neymar (contre Belgrade en octobre 2018) et Hakim Ziyech (contre Manchester United en novembre 2023) ont déjà marqué un doublé semblable en C1 au XXI e siècle. Cependant, personne d’autre ne l’avait fait en en phase finale.…

Par Mathieu Rollinger pour SOFOOT.com