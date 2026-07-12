Décès soudain à 71 ans du sénateur Lindsay Graham, un "faucon" républicain proche de Trump

Le sénateur américain Lindsey Graham, un des chefs de file des "faucons" au sein du Parti républicain, devenu un allié fidèle du président Donald Trump après en avoir été un critique virulent, est décédé à l'âge de 71 ans.

L'élu de l'Etat de Caroline du Sud est décédé des suites d'une "maladie brève et soudaine", a précise dimanche son bureau sur le réseau social X tôt dimanche matin.

La chaîne de télévision NBC News a précisé que les secours avaient répondu samedi soir à un appel signalant un arrêt cardiaque à son domicile.

Peu après l'annonce de son décès, Donald Trump a qualifié Lindsey Graham de patriote sans faille et de "l'une des personnes et l'un des sénateurs les plus remarquables que j'aie connus".

Au cours des primaires républicaines de 2016, durant laquelle Lindsay Graham figurait parmi les nombreux candidats qui avaient perdu l'investiture face à Donald Trump - qui gagnera en novembre de cette année sa première élection présidentielle - il avait déclaré sur les réseaux sociaux : « Si nous désignons Trump comme candidat, nous serons anéantis (...) et nous le mériterons".

Lindsay Graham était ensuite devenu rapidement un fervent partisan de Donald Trump. Il s'était cependant publiquement opposé à la décision prise par le président américain début 2025 - juste après sa deuxième élection à la fonction suprême - de gracier environ 1.500 ses partisans qui avaient attaqué le Capitole américain le 6 janvier 2021 pour contester la victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle de 2020.

Fervent défenseur de la ligne dure en matière de défense, Lindsay Graham "n'a cessé de militer pour que la guerre contre le terrorisme aboutisse à des résultats garantissant nos intérêts de sécurité nationale à long terme", lit-on sur le site internet du sénateur, un défenseur d'Israël et de l'Ukraine.

Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a publié un message sur X dans lequel il se dit profondément attristé par le décès de Lindsay Graham, "qui s'est tenu aux côtés d'Israël dans ses moments les plus difficiles".

Ancien juriste de l'armée de l'air et membre de la Garde nationale aérienne de Caroline du Sud, Lindsay Graham a été élu sans discontinuer au Sénat depuis 2002. Célibataire, il vivait à Seneca, en Caroline du Sud.

(Akanksha Khushi Bangalore et Thomas Derpinghaus à Hong Kong, Version française Benoit Van Overstraeten)