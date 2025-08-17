Décès de Richard Tylinski, ancien Vert
Vert, mais aussi Bleu.
Âgé de 87 ans, Richard Tylinski est décédé ce samedi 16 août 2025 . L’ancien défenseur était connu pour son passage à Saint-Étienne, où il a évolué pendant douze ans de 1954 à 1966 et avec qui il a remporté le championnat de France à deux reprises ainsi que la Coupe de France.…
FC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer