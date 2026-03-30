Le Ghana n'a pas peur d'affronter l'Allemagne
La confiance règne. Battu par l’Autriche en match amical vendredi (5-1) , le Ghana est de retour aux affaires dès ce lundi (20h45) face à l’Allemagne, à Stuttgart. Otto Addo , le sélectionneur des Black Stars , croit fortement aux chances de victoire de son équipe. « Même si nous allons affronter un adversaire encore plus coriace (que l’Autriche) , nous sommes très confiants quant à notre capacité à gérer la situation » , commente l’ancien international ghanéen en conférence de presse d’avant-match ce dimanche.
🎙 Addo : "On est d'accord sur les nombreux points à améliorer"#beINSPORTS pic.twitter.com/Hb6WymRj9v…
CT pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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