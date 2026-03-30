 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Ghana n'a pas peur d'affronter l'Allemagne
information fournie par So Foot 30/03/2026 à 14:45

Le Ghana n'a pas peur d'affronter l'Allemagne

Le Ghana n'a pas peur d'affronter l'Allemagne

La confiance règne. Battu par l’Autriche en match amical vendredi (5-1) , le Ghana est de retour aux affaires dès ce lundi (20h45) face à l’Allemagne, à Stuttgart. Otto Addo , le sélectionneur des Black Stars , croit fortement aux chances de victoire de son équipe. « Même si nous allons affronter un adversaire encore plus coriace (que l’Autriche) , nous sommes très confiants quant à notre capacité à gérer la situation » , commente l’ancien international ghanéen en conférence de presse d’avant-match ce dimanche.

🎙 Addo : "On est d'accord sur les nombreux points à améliorer"#beINSPORTS pic.twitter.com/Hb6WymRj9v…

CT pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un supporter portant un maillot d'Emiliano Sala devant le stade de la Beaujoire à Nantes
    Football: Cardiff City débouté de ses demandes, sept ans après la mort d'Emiliano Sala
    information fournie par Reuters 30.03.2026 15:52 

    Le ‌tribunal de commerce de Nantes (Loire-Atlantique) a ​débouté lundi le club de Cardiff City de ses demandes d'indemnisation après la ​mort de l'attaquant argentin Emiliano Sala dans un ​accident d'avion en ⁠2019, a annoncé son ancien club, ‌le FC Nantes, à Reuters. ... Lire la suite

  • Mondial 2026 : Edin Džeko décrypte la peur de l'Italie
    Mondial 2026 : Edin Džeko décrypte la peur de l'Italie
    information fournie par So Foot 30.03.2026 15:35 

    Moins effrayants que Scream 7 ? Pour Edin Džeko , les Italiens n’auraient pas à avoir les chocottes pour ces barrages . La légende du foot bosnien, quarantenaire depuis peu, préfère faire fi du déclin du football transalpin et se souvenir du glorieux passé qui ... Lire la suite

  • Cardiff débouté dans l'affaire Emiliano Sala
    Cardiff débouté dans l'affaire Emiliano Sala
    information fournie par So Foot 30.03.2026 15:04 

    La fin de l’affaire. Sept ans après la tragique disparition d’Emiliano Sala dans le cadre de son transfert de Nantes vers Cardiff en janvier 2019, le tribunal de commerce de Nantes a rendu son verdict, ce lundi. Ce dernier a « débouté la société Cardif City Football ... Lire la suite

  • La descente aux enfers se poursuit pour les féminines d’Orléans
    La descente aux enfers se poursuit pour les féminines d’Orléans
    information fournie par So Foot 30.03.2026 14:38 

    Tout ça pour ça. Sauvée de la relégation grâce à l’intervention des pouvoirs publics en 2024, la section féminine de l’US Orléans va finalement descendre en R1 à l’issue de la saison . Il y a deux ans, le président du club Cyril Courtin annonçait vouloir abandonner ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank