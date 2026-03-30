 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les audiences décevantes de Colombie-France
information fournie par So Foot 30/03/2026 à 14:16

Les audiences décevantes de Colombie-France

Les audiences décevantes de Colombie-France

À croire que James Rodriguez est moins classe que Vinícius. 4,7 millions de téléspectateurs (soit une part d’audience de 25,6 %) étaient réunis devant Colombie-France selon Médiamétrie contre 5,047 millions pour Brésil-France (1-2). Sur le terrain, tout le monde est content car les Bleus font le taf, mais pour TF1, l’heure est plutôt à la soupe à la grimace.

En effet, Kylian Mbappé et ses copains n’attirent plus autant de monde qu’avant devant le poste, comme en témoigne la barre des 6 millions de téléspectateurs non franchie depuis la demi-finale de Ligue des nations perdue face aux Espagnols en juin dernier (4-5).…

SW pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank