Les audiences décevantes de Colombie-France

À croire que James Rodriguez est moins classe que Vinícius. 4,7 millions de téléspectateurs (soit une part d’audience de 25,6 %) étaient réunis devant Colombie-France selon Médiamétrie contre 5,047 millions pour Brésil-France (1-2). Sur le terrain, tout le monde est content car les Bleus font le taf, mais pour TF1, l’heure est plutôt à la soupe à la grimace.

En effet, Kylian Mbappé et ses copains n’attirent plus autant de monde qu’avant devant le poste, comme en témoigne la barre des 6 millions de téléspectateurs non franchie depuis la demi-finale de Ligue des nations perdue face aux Espagnols en juin dernier (4-5).…

SW pour SOFOOT.com