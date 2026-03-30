La descente aux enfers se poursuit pour les féminines d’Orléans
Tout ça pour ça. Sauvée de la relégation grâce à l’intervention des pouvoirs publics en 2024, la section féminine de l’US Orléans va finalement descendre en R1 à l’issue de la saison . Il y a deux ans, le président du club Cyril Courtin annonçait vouloir abandonner l’équipe féminine par manque de moyens. Deux ans plus tard, cette dernière s’apprête à enchaîner une deuxième relégation consécutive.
[FÉMININES] 🐝 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 𝗗𝗔𝗬 🆚 CPB Bréquigny Rennes 📅 D3F – Journée 20 ⏰ 15h 🏟 Complexe Sportif de Bréquigny 📍 Rennes#TeamUSO 🟡🔴 #BRUSO pic.twitter.com/zrF1wrLnek…
TB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer