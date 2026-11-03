Décès de Jesús de Miguel : le gardien du FC Andorra risque-t-il des poursuites pénales ?
Suite au tragique décès de l’attaquant de Tenerife Jesús de Miguel après un choc avec le gardien du FC Andorra, Jesús Owono, la question de poursuites pénales se pose. Sur X, Miguel Galán, président du CENAFE (école de formation des entraîneurs espagnols), a expliqué pourquoi le portier devrait y échapper.
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AP pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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