Bellingham marque en vétérans
Bellingoal. Dans la famille Bellingham vous pouvez désormais demander le père, Mark, auteur d’un septuplé et d’une passe décisive avec l’équipe d’Angleterre des vétérans (+50 ans). Face à l’Irlande, dimanche dernier, Mark Bellingham a ainsi troué les filets à sept reprises, pour une victoire étriquée (13-1) . Ces équipes de vétérans – puisque l’on peut aussi retrouver les catégories +45 ans ou +60 ans – sont globalement composées d’anciens joueurs semi-pros de l’Albion.
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