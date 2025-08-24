 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Décès de Jacques Wattez, administrateur de Lens et ancien président de l’US Boulogne
information fournie par So Foot 24/08/2025 à 18:16

Le foot du Nord perd un grand nom.

Président de l’US Boulogne Côte d’Opale entre 1994 et 2018, Jacques Wattez s’est éteint dimanche 24 août . Présent en tribunes pour voir son ancienne équipe face à Saint-Étienne samedi, il est décédé des suites d’un malaise cardiaque selon La Voix du Nord . Désormais administrateur du Racing Club de Lens, il devait se rendre à la rencontre face au HAC ce dimanche.…

JF pour SOFOOT.com

