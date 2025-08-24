Décès de Jacques Wattez, administrateur de Lens et ancien président de l’US Boulogne
Le foot du Nord perd un grand nom.
Président de l’US Boulogne Côte d’Opale entre 1994 et 2018, Jacques Wattez s’est éteint dimanche 24 août . Présent en tribunes pour voir son ancienne équipe face à Saint-Étienne samedi, il est décédé des suites d’un malaise cardiaque selon La Voix du Nord . Désormais administrateur du Racing Club de Lens, il devait se rendre à la rencontre face au HAC ce dimanche.…
