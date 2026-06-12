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Décès d'Arlette Testyler, présidente de l'Union des déportés d'Auschwitz
information fournie par AFP 12/06/2026 à 20:22

Arlette Testyler, présidente de l'Union des déportés d'Auschwitz, à Vendôme, dans le centre-ouest de la France, le 16 juin 2025 ( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )

Arlette Testyler, présidente de l'Union des déportés d'Auschwitz, à Vendôme, dans le centre-ouest de la France, le 16 juin 2025 ( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )

La présidente de l'Union des déportés d'Auschwitz, Arlette Testyler, rescapée de la rafle du Vel d'Hiv, est décédée vendredi à l'âge de 93 ans, a annoncé la Fondation pour la Mémoire de la Shoah.

Née à Paris en 1933, Arlette Testyler, dont le père est mort à Auschwitz, est arrêtée avec sa mère Malka et sa sœur Madeleine le 16 juillet 1942, puis conduite au Vélodrome d'Hiver avant d'être internée au camp de transit de Beaune-la-Rolande, dont elles parviennent à s'évader, rappelle la Fondation.

Sa sœur et elle sont ensuite cachées, jusqu’à la Libération, par une famille de Vendôme (Loir-et-Cher), Jeanne et Jean Philippeau, reconnus Justes parmi les Nations en 2025.

"Je veux appeler l'Histoire pour repousser l'ombre froide de l'oubli et de l'ignorance", avait déclaré Arlette Testyler, au moment de cette reconnaissance à titre posthume.

"Désormais, la mémoire est une ligne de résistance", car "la vague remonte, en particulier en Europe", avait-elle alors ajouté.

Présidente de l’Union des déportés d’Auschwitz depuis fin 2024, Arlette Testyler intervenait dans les établissements scolaires, les lieux de mémoire et les cérémonies commémoratives.

"Après son mari Charles et avec elle s'éteint une voix essentielle de notre mémoire collective, celle d’une enfant du Vel d'Hiv devenue, tout au long de sa vie, une passeuse infatigable de vérité, de courage et d'humanité", a réagi Ariel Goldman, président du Fonds social juif unifié (FSJU).

Arlette Testyler "a consacré son existence à raconter l’indicible, à dire l'injustice subie par les siens, et à transmettre aux jeunes générations l'exigence du souvenir", a-t-il ajouté.

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