Décarbonation des transports: l'Occitanie inaugure l'autoroute ferroviaire Sète-Calais

Le Premier ministre français Jean Castex (c) descend du train Perpignan-Rungis qui reprend du service à la gare de fret Saint Charles à Perpignan, le 22 octobre 2021 ( AFP / RAYMOND ROIG )

Dans le port de Sète (Hérault) une rangée de camions semi-remorques et leurs chauffeurs attendent patiemment de "prendre le train". Quasi simultanément, en face, une autre rangée de poids-lourds se prépare à descendre des wagons: l'autoroute ferroviaire est née.

Le "déchargement horizontal" des remorques de camions, permis par les wagons et dispositifs surbaissés inventés par le constructeur ferroviaire alsacien Lohr, va permettre de "transporter des conteneurs entre la Turquie et la Grande-Bretagne sans voir la route", a salué mardi la présidente de la région Occitanie Carole Delga lors de l'inauguration du nouveau terminal ferroviaire au port de Sète-Frontignan, en présence du PDG de la SNCF Jean Castex.

Le lancement de cette autoroute ferroviaire entre Sète et Calais avait été annoncé par M. Castex lui-même lorsqu'il était Premier ministre en 2020. Elle permettra de transporter 40.000 remorques de camions par an, enlevant autant de poids lourds émetteurs de CO2 de la route, contre 15.000 cette année.

En Occitanie, elle s'ajoute à celle qui relie Le Boulou près de Perpignan à la gare de Bettembourg au Luxembourg.

- "Un tapis roulant" -

Cette exploitation, lancée en 2007, supprime 100.000 camions par an de la route, selon Marie-José Navarre, vice-présidente de Lohr, fabricant alsacien des wagons qui permettent d'accueillir facilement tout type de remorque de camion sans intervention de grues. "Cette liaison, très rentable, c'est un tapis roulant" avec cinq départs par jour, dit-elle.

Christian Morin, directeur du site, se réjouit de voir arriver à Sète un nouveau client pour son autoroute ferroviaire: le géant de la vente en ligne Amazon, dont des containers sont visibles sur le port. Le Boulou est tellement saturé, explique-t-il, que les containers Amazon venus d'Espagne en partance pour le Nord de l'Europe viennent à Sète pour être expédiés à Calais.

La présidente de la région Occitanie Carole Delga lors de l'inauguration à Strasbourg d'un train de l'industriel Lohr à batteries électriques adapté aux petites lignes rurales, baptisé Draisy, le 25 septembre 2024 ( AFP / Abdesslam MIRDASS )

Une troisième autoroute ferroviaire, Cherbourg-Bayonne, a été inaugurée en juillet, celle-ci pour le compte de l'armateur Britanny Ferries. Une quatrième, Bayonne-Bettembourg doit être lancée mi décembre, par VIIA, filiale de Rail Logistics Europe, le nouveau pôle fret de la SNCF.

Mercredi, le port de Dunkerque a annoncé qu'il se lançait aussi dans le ferroutage en confiant au groupe Modalis la construction d'un terminal dédié. Il doit être mis en service en mars.

Mais pour M. Castex, les choses ne vont pas assez vite. "Le transport ferroviaire de marchandises ne représente encore que 3% du total du transport de fret" entre la France et l'Espagne, il y a beaucoup à faire, s'est-il désolé devant la presse.

Au niveau national, cette part est de 11%, selon l'autorité de régulation des transports ART.

Le développement du ferroutage, annoncé depuis plus de 25 ans, est compliqué à mettre en œuvre: il est très couteux en investissements de nouveaux matériels et nécessite que les infrastructures (tunnels, ponts) par lesquelles passent ces nouveaux trains soient adaptées tout le long de très longs parcours.

"On travaille sur le temps long", a ajouté le nouveau patron de la SNCF, confronté parallèlement à l'échec de la ligne de marchandises dite des "primeurs" entre Perpignan et Rungis, fermée depuis l'été 2024, et n'a trouvé aucun repreneur malgré les relances du même Jean Castex lorsqu'il était à Matignon.

- Prototype unique au monde -

Le transport de marchandises par rail, c'est "la voie à suivre" appuie Carole Delga, qui a fait de la décarbonation des transports une priorité.

Mardi, elle a présidé au baptême de la première drague capable de fonctionner à l'hydrogène vert, dans le port de Sète. Ce bateau de 70 mètres, va aspirer le sable et les sédiments pour éviter l'envasement des ports.

Conçu par le cabinet d'architecture navale LMG Marin, basé à Toulouse, c'est un prototype unique au monde, qui a reçu le soutien financier de l'Ademe (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie). Il pourra être loué avec ses 20 marins à d'autres ports méditerranéens pour leur éviter de faire venir des dragues couteuses d'Europe du Nord, a indiqué Mme Delga.

Mardi, à Sète, a également été inauguré un quai électrique pour réduire les émissions des bateaux à quai qui n'utiliseront plus leurs moteurs diesel en escale. Ce raccordement électrique sera obligatoire pour les bateaux de croisière et de conteneurs d'ici 2030 dans toute l'Union européenne.