information fournie par So Foot • 04/05/2025 à 23:43

De Zerbi vole au secours de Geronimo Rulli après sa boulette à Lille

L’erreur est humaine.

Devant au score à la force d’une prestation aboutie, l‘OM a finalement concédé le nul à Lille. La faute à une grosse boulette de son gardien à la relance . « Rulli est comme mon fils , s’est empressé de le défendre Roberto De Zerbi après la rencontre, au micro de DAZN. Aujourd’hui, je suis plus fier de l’erreur que lors d’autres matchs. Cela peut arriver dans le foot. On a montré beaucoup de personnalité, une grande qualité dans le jeu. Si on est à la deuxième place quasiment depuis le début de la saison, c’est parce qu’on a cette mentalité. » …

TB pour SOFOOT.com