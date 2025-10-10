De Zerbi : « La façon de vivre le football à Marseille est celle qui me convient »
Un mariage évident avec Marseille.
Dans une interview accordée au Corriere della Sera , Roberto De Zerbi fait tomber la veste. Le technicien italien évoque son enfance modeste, son rapport à son job d’entraîneur et sa vision exigeante du métier . Une introspection où RDZ dévoile l’homme derrière le coach, même si les deux sont évidemment profondément liés.…
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer