De Zerbi à Tottenham, ça brûle

Avoir connu le banc de l’OM, future condition sine qua non pour s’asseoir sur celui de Tottenham ? Alors qu‘Igor Tudor a été remercié ce dimanche par le club londonien, les informations de l’AFP rapportent que Roberto De Zerbi serait en pôle position pour tenter de sauver les meubles des Spurs .

En effet, Xavi Simons et ses copains pointent à une tristounette 17 e place de Premier League, à un point de la relégation en Championship qui leur tend les bras. Tudor n’a pas fait de miracle, quittant l’Angleterre après une victoire en Ligue des champions, quatre défaites et un nul en championnat. Un vrai naufrage, en somme.…

SW pour SOFOOT.com