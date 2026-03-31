 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

De Zerbi à Tottenham, ça brûle
information fournie par So Foot 31/03/2026 à 09:06

De Zerbi à Tottenham, ça brûle

De Zerbi à Tottenham, ça brûle

Avoir connu le banc de l’OM, future condition sine qua non pour s’asseoir sur celui de Tottenham ? Alors qu‘Igor Tudor a été remercié ce dimanche par le club londonien, les informations de l’AFP rapportent que Roberto De Zerbi serait en pôle position pour tenter de sauver les meubles des Spurs .

En effet, Xavi Simons et ses copains pointent à une tristounette 17 e place de Premier League, à un point de la relégation en Championship qui leur tend les bras. Tudor n’a pas fait de miracle, quittant l’Angleterre après une victoire en Ligue des champions, quatre défaites et un nul en championnat. Un vrai naufrage, en somme.…

SW pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Lionel Scaloni ému aux larmes en conférence de presse
    Lionel Scaloni ému aux larmes en conférence de presse
    information fournie par So Foot 31.03.2026 10:21 

    Une blessure au cœur. Très touché par la terrible blessure qui a complètement dézingué la fin de saison de Joaquín Panichelli, Lionel Scaloni a prématurément quitté la conférence de presse, submergé par l’émotion . « Il a demandé à nous parler et c’était très émouvant, ... Lire la suite

  • La curieuse décision du Ghana
    La curieuse décision du Ghana
    information fournie par So Foot 31.03.2026 10:03 

    Tout est une question de timing. Sauf au Ghana visiblement. Quelques heures seulement après avoir perdu contre l’Allemagne en amical (2-1) et à trois mois de la Coupe du monde, la Fédération ghanéenne a en effet décidé de licencier le sélectionneur, Otto Addo . ... Lire la suite

  • Barrages : tout le monde veut prendre sa place
    Barrages : tout le monde veut prendre sa place
    information fournie par So Foot 31.03.2026 09:59 

    Ils ne sont plus que douze. Douze pour six places qualificatives à la Coupe du monde. Que ce soit dans le cadre de barrages européens ou intercontinentaux, tous sont à une marche de réaliser leur rêve américain. Mais au-delà des considérations sportives, puisqu’on ... Lire la suite

  • Le Canada va révolutionner le hors-jeu
    Le Canada va révolutionner le hors-jeu
    information fournie par So Foot 31.03.2026 09:39 

    Figurez-vous Arsène… que le hors-jeu va enfin être changé ! En effet, la Ligue canadienne, épaulée par la FIFA, a annoncé que la loi Wenger sur le hors-jeu allait être testée dès la reprise de la saison régulière, le 4 avril prochain. Mais kezako la loi Wenger ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank