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Barrages : tout le monde veut prendre sa place
information fournie par So Foot 31/03/2026 à 09:59

Barrages : tout le monde veut prendre sa place

Barrages : tout le monde veut prendre sa place

Ils ne sont plus que douze. Douze pour six places qualificatives à la Coupe du monde. Que ce soit dans le cadre de barrages européens ou intercontinentaux, tous sont à une marche de réaliser leur rêve américain. Mais au-delà des considérations sportives, puisqu’on ne parle que de repêchés, qui mérite le plus d’intégrer le top 48 ?

Bolivie

Même dans un monde où la Premier League pourrait envoyer onze de ses clubs en Coupe d’Europe l’année prochaine, permettre la survie du septième d’une compétition mettant aux prises dix concurrents semble contre-nature. À la limite, si la Coupe du monde était organisée au Népal, pourquoi pas ? Mais là, quel intérêt de se retrouver dans le groupe des Bleus, mis à part donner une bonne raison aux derniers spécimens de moema claudiae (sorte de poisson moustique) de croire encore à une chance d’échapper à l’extinction ? Taux de mérite : 10% au-dessus du niveau de la mer.

Bosnie-Herzégovine

Edin Džeko, pour finir second d’un groupe dans lequel douze points (contre Chypre et Saint-Marin sont garantis), ça fait le taf. Pour taper le Pays de Galles, c’est joli. Pour sortir l’Italie, ça pourrait être considéré comme un gros coup. Mais on en reparlera quand il faudra porter quelque chose de lourd comme le Canada, le Qatar et la Suisse. Taux de mérite : 40% comme l’âge de Vous-Savez-Qui.

Par Julien Faure et Mathieu Rollinger pour SOFOOT.com

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