De Zerbi à l’OM en chiffres
information fournie par So Foot 11/02/2026 à 12:50

Il peut partir la tête haute. Débarqué de l’OM après une série de secousses, Roberto De Zerbi, s’il n’a pas ramené de trophée à Marseille, peut pourtant se targuer d’un bilan comptable plus qu’honorable. Au XXIe siècle, Roberto De Zerbi est en effet l’entraîneur de l’Olympique de Marseille qui a, en moyenne, le plus gagné . Avec 57% de victoires, 39 succès, l’Italien devance ainsi ses prédécesseurs Igor Tudor (56%) et Jorge Sampaoli (54%), ainsi que les plus marquants Marcelo Bielsa (51%) et Didier Deschamps (50%).

Entraineurs ayant le plus haut ratio de victoires avec l'@OM_Officiel en compétition officielle au XXIe siècle : 57%- ROBERTO DE ZERBI 56%- Igor Tudor 54%- Jorge Sampaoli 51%- Marcelo Bielsa 50%- Didier Deschamps #DeZerbi #OM…

EA pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
