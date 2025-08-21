De violentes bagarres entre supporters lors d'un match de Copa Sudamericana
Rien à voir avec l’OM, cette fois.
Dans la nuit de mercredi et jeudi, l’Independiente recevait l’Universidad de Chile dans le cadre d’un huitième de finale retour de la Copa Sudamericana, l’équivalent de la Ligue Europa en Amérique du Sud. Après une première période enlevée où les deux équipes étaient parvenues à marquer, le match a été interrompu. La faute à une bagarre générale entre les supporters des deux équipes dans l’enceinte du Libertadores de América de Buenos Aires.…
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer