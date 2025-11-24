 Aller au contenu principal
De très mauvaises nouvelles pour la défense marseillaise
information fournie par So Foot 24/11/2025 à 13:04

De très mauvaises nouvelles pour la défense marseillaise

De très mauvaises nouvelles pour la défense marseillaise

Deux pour le prix d’un.

À la veille d’un choc européen crucial face à Newcastle, l ’OM encaisse un sérieux coup dur. En conférence de presse, Roberto De Zerbi a confirmé le forfait de Nayef Aguerd, pilier de la défense marseillaise : « Nayef Aguerd n’est pas disponible pour demain. Ni d’ici dix jours… » Mais ce n’est pas tout. Facundo Medina , déjà absent depuis sa blessure à la cheville lors de la victoire face à l’Ajax (4-0), a rechuté et prolongera son indisponibilité d’au moins un mois.…

SF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
A lire aussi

  • À Lens, travailler mieux pour gagner plus
    À Lens, travailler mieux pour gagner plus
    information fournie par So Foot 24.11.2025 13:06 

    Auteur d'un début de saison remarquable, le RC Lens a surmonté une période difficile avant de se révéler être l'une des belles surprises de cet exercice 2025-2026. La réussite de l'équipe de Pierre Sage est tout sauf du hasard. La chenille sang et or ne semble ... Lire la suite

  • Un promu devient champion de Biélorussie grâce à l’oseille
    Un promu devient champion de Biélorussie grâce à l’oseille
    information fournie par So Foot 24.11.2025 13:03 

    L’argent fait souvent le bonheur. En explosant Gomel ce dimanche (5-0) pour le compte de l’avant-dernière journée de Vysshaya Liga, championnat de Biélorussie, le FK ML Vitebsk a mis fin aux débats et remporté le premier trophée de son histoire . Alors oui, ce ... Lire la suite

  • Une NBA à l’européenne : le rêve concret du PSG et de Manchester United
    Une NBA à l’européenne : le rêve concret du PSG et de Manchester United
    information fournie par So Foot 24.11.2025 13:00 

    Longtemps resté dans les tuyaux, le projet d’une NBA en Europe, officialisé fin septembre, gagne en épaisseur au fil des semaines. Annoncée pour 2027, l’idée va même jusqu’à charmer de grandes écuries de football comme le PSG ou Manchester United, prêts à monter ... Lire la suite

  • On sait déjà qui marquera mercredi contre le PSG
    On sait déjà qui marquera mercredi contre le PSG
    information fournie par So Foot 24.11.2025 12:35 

    La malédiction ? Quelle malédiction ? Prêté par le PSG à Tottenham cet été, Randal Kolo Muani pourra affronter son ancien club ce mercredi au Parc des Princes en Ligue des champions . L’attaquant international français n’a aucune clause l’empêchant de jouer contre ... Lire la suite

