De très mauvaises nouvelles pour la défense marseillaise
Deux pour le prix d’un.
À la veille d’un choc européen crucial face à Newcastle, l ’OM encaisse un sérieux coup dur. En conférence de presse, Roberto De Zerbi a confirmé le forfait de Nayef Aguerd, pilier de la défense marseillaise : « Nayef Aguerd n’est pas disponible pour demain. Ni d’ici dix jours… » Mais ce n’est pas tout. Facundo Medina , déjà absent depuis sa blessure à la cheville lors de la victoire face à l’Ajax (4-0), a rechuté et prolongera son indisponibilité d’au moins un mois.…
SF pour SOFOOT.com
