De retour à son meilleur niveau, ce joueur avait terriblement manqué à Pep Guardiola
Il y a quelqu’un au bout du Phil.
Assumant son statut de plaque tournante du Manchester City de Pep Guardiola, Phil Foden a été ce mercredi soir, un grand artisan de la victoire des Citizens face à Dortmund (4-1). Auteur de 4 buts et trois passés décisives en 11 titularisations cette saison , l’Anglais a retrouvé des couleurs au même moment que Manchester City, de retour à un niveau plus affiché depuis plusieurs mois.…
KM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
