De quoi faut-il se méfier chez les Suédois ?

Après plusieurs jours de spéculation, la réponse est donc tombée dans la nuit de vendredi à samedi : l’équipe de France défiera la Suède en seizièmes de finale de cette Coupe du monde. Une simple formalité pour les Bleus ? Voici tout de même quelques éléments dont il faudra se méfier.

→ Une attaque tout feu tout flamme

Kylian Mbappé, Michael Olise, Ousmane Dembélé et toute une ribambelle de mecs plutôt doués. L’attaque de l’équipe de France a de quoi faire pâlir n’importe quel défenseur nordique, quand bien même il s’appellerait Victor Lindelöf. Sauf que c’est aussi là que se situe la force de cette équipe de Suède. Ce n’est d’ailleurs pas la Tunisie (certes très faible) qui dira le contraire après s’être fait rouler dessus par le tandem Alexander Isak – Viktor Gyökeres. Et même si William Saliba parvenait à museler son coéquipier en club, attention qu’un Anthony Elanga ne sorte pas du chapeau.

→ Graham Potter

La Suède nouvelle n’est donc pas invincible. Un grand merci aux Pays-Bas pour cette démonstration. Pourtant, depuis l’arrivée de Graham Potter sur le banc, les Blågult ont retrouvé des couleurs. Un mois de mars parfait avec des barrages remportés contre l’Ukraine et la Pologne et donc une entrée en matière tonitruante outre-Atlantique. « Ce sera un match fantastique, le genre de rencontre dont on rêve enfant , se projetait-il dès l’affiche connue ces derniers jours. Jouer contre la France lors d’un match à élimination directe de Coupe du monde, il n’y a rien de plus grand. Ils font partie des meilleures équipes du monde et nous avons évidemment énormément de respect pour eux, mais nous attendons ce match avec beaucoup d’impatience. » Après des années à ferrailler en Premier League, l’Anglais se verrait bien réussir un nouveau tour de magie.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com