De nouveaux pourparlers entre l'Ukraine, la Russie et les Etats-Unis à Abou Dhabi la semaine prochaine

Les services de secours ukrainiens interviennent sur un incendie après des frappes russes nocturnes sur Kiev le 24 janvier 2026 ( AFP / Oleksandr Magula )

Les pourparlers entre délégations ukrainienne, russe et américaine se sont achevés samedi à Abou Dhabi après des discussions "constructives" selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui a indiqué que de nouvelles rencontres pourraient avoir lieu "dès la semaine prochaine".

"Beaucoup de choses ont été discutées et il est important que les discussions aient été constructives", a dit M. Zelensky sur X, précisant que de nouvelles rencontres pourraient avoir lieu "potentiellement dès la semaine prochaine".

Ces pourparlers sont les premières négociations directes connues entre Moscou et Kiev sur le plan américain de règlement de cette guerre qui a fait des dizaines de milliers de morts depuis 2022, mais à Kiev, les habitants épuisés manque d'espoir.

Anastassia Tolkatchov n'a "même pas envie d'en parler" après une nuit passée dans un parking souterrain de Kiev.

"A chaque fois ça recommence, des négociations, des négociations. Ils diront juste que tout va bien, que, encore une fois, rien n’a été convenu, et qu’il y aura encore des roquettes," a-t-elle déclaré à l'AFP.

- 'Terreur russe' -

Les services de secours ukrainiens travaillent autour d'un immeuble endommagé par des frappes russes à Kharkiv le 24 janvier 2026 ( AFP / SERGEY BOBOK )

A Kiev et dans sa région, une personne est morte dans une frappe qui a touché une confiserie, et huit personnes ont été blessées dans la région, et27 personnes autres dans des bombardements sur Kharkiv qui ont touché une maternité et des immeubles résidentiels, selon les autorités locales.

"Efforts de paix? Rencontre trilatérale aux Émirats arabes unis? Diplomatie? Pour les Ukrainiens, c'était une nouvelle nuit de terreur russe", a dénoncé le ministre ukrainien des Affaires étrangères Andriï Sybiga, quelques heures avant cette deuxième journée de négociations entre les délégations ukrainienne, russe et américaine à Abou Dhabi.

Le gouverneur de la région de Kherson (sud) nommé par Moscou, Vladimir Saldo, a accusé de son côté Kiev d'avoir tué trois personnes dans une frappe sur une ambulance dans ce territoire occupé par les forces russes.

La Russie, qui affirme ne cibler que des objectifs militaires, a visé l'Ukraine avec plus de 370 drones et 27 missiles dans la nuit de vendredi à samedi selon les autorités ukrainiennes, visant les régions de la capitale, de Tcherniguiv (nord), Soumy et Kharkiv (nord-est).

Des journalistes de l'AFP ont vu des gens courir se réfugier dans des abris à Kiev alors que des explosions illuminaient le ciel nocturne de la capitale, et entendu de nouvelles alertes contre les attaques aériennes samedi matin.

Irina Beregova, une économiste de 48 ans à Kiev, n'a "aucun espoir" pour ces pourparlers après une nouvelle nuit "sans sommeil". "On dirait qu'ils veulent simplement que l'Ukraine cesse d'exister. Mais nous sommes des êtres humains, nous voulons vivre", a-t-elle déclaré à l'AFP.

Les bombardements nocturnes ont laissé plus d'un million de personnes sans électricité à Kiev et dans la région de Tcherniguiv, avec la moitié des immeubles de la capitale de nouveau privés de courant et chauffage, selon Oleksiï Kouleba, vice-Premier ministre pour la reconstruction de l'Ukraine, alors que les températures descendent quotidiennement en-dessous de -10°C.

- Quitter le Donbass -

Les négociations pour mettre fin au conflit déclenché par l'invasion russe à pleine échelle en février 2022 bloquent sur l'épineuse question territoriale.

Le Kremlin a répété vendredi en préambule du premier cycle de discussions que Kiev doit retirer ses troupes de ce bassin minier et industriel de l'est de l'Ukraine en grande partie contrôlé par Moscou.

Sur le front, les troupes ukrainiennes sont sur le recul depuis près de deux ans face à un adversaire plus nombreux et mieux armé, Kiev dépendant en grande partie du soutien financier et militaire occidental.

M. Zelensky a assuré avoir obtenu de son homologue américain Donald Trump un accord sur les garanties de sécurité pour l'Ukraine, qui reste à finaliser, lors d'une rencontre en marge du Forum économique de Davos jeudi.

La question des conditions de sécurité pour parvenir à mettre fin à la guerre a été soulevée par la partie américaine à Abou Dhabi, a affirmé le président ukrainien après avoir reçu un rapport sur l'issue des négociations samedi.

Celles-ci se déroulent loin de l'Europe et sans participation des pays de l'UE, lesquels craignent que Washington ne pousse Kiev à accepter un accord jugé trop favorable à Moscou. La Russie n'a pour sa part eu de cesse de critiquer l'ingérence des Européens dans les négociations.

A Davos jeudi, M. Zelensky avait critiqué une Europe "fragmentée" et "perdue" lorsqu'il s'agit d'influer sur les positions de Donald Trump et manquant de "volonté politique" face à Vladimir Poutine.