De nouveaux échanges entre présidents du collège de Ligue 1 ont fuité

Bientôt la version double single.

On savait que la famille des présidents de Ligue 1 était quelque peu dysfonctionnelle. Juste avant le nouveau collège se tenant dans l’après-midi de ce 27 février pour aborder la crise des droits TV, L’Équipe a révélé des échanges tenus par certains membres de la réunion précédente du 14 février dernier . Jean-Michel Roussier, président du Havre, n’a pas hésité à hausser le ton quant au manque d’informations mises à la disposition des clubs : « Il y en a marre de cette absence de transparence, et on n’est pas plus cons que vous pour ne pas être plus au courant (…) Les petits, vous nous prenez pour des cons parce qu’on n’est pas capables de comprendre , parce qu’on n’est pas discrets, parce qu’on parle plus que vous aux journalistes ? C’est insupportable. » …

RA pour SOFOOT.com