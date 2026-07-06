De nombreux iraniens endeuillés et en colère lors du cortège funèbre pour Ali Khamenei

Une foule d'Iraniens a défilé dans les rues de Téhéran lundi lors d'un cortège funèbre en l'honneur de l'ayatollah Ali Khamenei, le dirigeant assassiné fin février par les Etats-Unis et Israël, durant la journée la plus marquante d’une semaine de cérémonies commémoratives à grande échelle.

Des images diffusées à la télévision d'État ont montré des dizaines de milliers de personnes rassemblées sur un boulevard du centre de Téhéran, tandis que les cercueils du dirigeant assassiné et de quatre membres de sa famille ont été transportés dans un camion en pleine rue.

Les rites funéraires ont débuté vendredi, lorsque les cercueils de l’aîné des Khamenei, de l’une de ses filles et de son enfant de 14 mois, de son gendre, et de sa belle-fille, ont été exposés en vue d'un dernier hommage par les responsables iraniens et les dignitaires étrangers. D’autres cérémonies de deuil se sont également tenues samedi et dimanche.

Plus tard dans la semaine, la dépouille du défunt dirigeant iranien sera transportée pour d’autres processions à Qom, ville iranienne abritant un séminaire religieux, ainsi que dans deux autres villes de l'Irak voisin, pays connu pour sa forte population chiite, avant de revenir en Iran pour être inhumée au sein d’un complexe de sanctuaires médiévaux à Mashhad.

Alors que des manifestants mettaient le feu à des drapeaux américains et britanniques, des femmes vêtues de tchadors noirs brandissaient des pancartes rouges sur lesquelles figuraient en anglais, les mots "KILL TRUMP" ("tuez Trump") écrits en lettres noires.

D’autres brandissaient des affiches représentant les visages du dirigeant américain, du vice-président JD Vance, du secrétaire à la Défense Pete Hegseth ou encore du premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, chacun placé dans le viseur d’une arme à feu, accompagnées de la mention "There will be blood".

L'assassinat d'Ali Khamenei a été revendiqué par Israël et commis en raison de la mise en oeuvre d'un programme iranien visant à détruire l'État hébreux, selon Israel Katz, le ministre de la Défense israélien.

Trois fils du dirigeant assassiné ont prié près de son cercueil dimanche dans une immense salle de prière à Téhéran.

Cependant, Mojtaba Khamenei, nouveau guide suprême de l’Iran, ne s’est pas montré. On pense qu’il a été défiguré par des blessures subies lors de l’attaque qui a coûté la vie à son père. Le jeune successeur n’est pas encore apparu en public depuis le début de la guerre, le 28 février, et les frappes aériennes israéliennes et américaines sur l’Iran.

Donald Trump a déclaré ce week-end que les pourparlers de paix avec l’Iran avaient été reportés d’une semaine en raison des cérémonies funéraires.

(Rédigé par Peter Graff; Version française Rihab Latrache)