De nombreuses restrictions pour les supporters marseillais à Strasbourg
Un simple match de foot.
La 6ᵉ journée de Ligue 1 s’annonce corsée du côté de la Meinau. Après deux semaines de tensions entre le club et les supporters, les Strasbourgeois reçoivent Marseille dans un match important du haut de tableau. La préfecture du Bas-Rhin a sorti l’artillerie lourde : un arrêté préfectoral, et une interdiction XXL pour les fans olympiens de flâner dans Strasbourg. Gare centrale, Grande-Île, Plaine des Bouchers… autant dire qu’à part la cathédrale, tout est off-limits .…
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
