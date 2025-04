De Londres à Londres, sept mois et presque autant de différences pour Paris

Près de sept mois plus tard, le club de la capitale est de retour sur les terres de l’une des plus grandes leçons reçues cette saison : l’Emirates Stadium. Avec la ferme intention de démontrer qu’il a bien grandi. Petit jeu des différences entre le PSG d’automne et celui du printemps.

Cette saison, le Paris Saint-Germain n’aura certainement jamais semblé aussi loin de son rêve que ce soir-là. Un 1 er octobre synonyme de lourd revers contre un Arsenal plus fort dans tous les domaines ou presque, une violente impression d’impuissance laissée par Vitinha et sa bande, Luis Enrique agacé qui refuse d’expliquer sa tactique après coup et le sentiment que la progression promise depuis plusieurs mois n’est pas pour tout de suite. « Pour connaître le niveau réel de notre équipe, on devra voir à la fin de la saison. C’était le premier match à haut niveau, il y en aura d’autres » , tentait même d’amortir le coach parisien après le match.

Sept mois plus tard, le paysage a totalement changé à la faveur des transformations radicales traversées par les récents champions de France. Le borné tacticien asturien a fini par imposer sa formule, Ousmane Dembélé s’est mis à empiler les buts, la confiance a crû au fil des victoires de haut standing et c’est presque comme si l’équipe qui se présentera à nouveau dans le nord de Londres n’était plus tout à fait la même. « Ce n’est pas une impression, c’est une confirmation , affirme même Édouard Cissé, qui connaît bien la maison rouge et bleu. Je pense que les joueurs ont compris leur utilité dans le groupe. On voit beaucoup de changements de compositions et on ne se pose plus la question de savoir si l’équipe va être performante. » Retour vers le futur et jeu des différences.…

Propos de Didier Domi et Édouard Cissé recueillis par JF et TB.

Par Tom Binet et Julien Faure pour SOFOOT.com