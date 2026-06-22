De la Fuente prédit un très grand avenir à Oyarzabal

Calinothérapie. Suite au large succès de l’Espagne face à l’Arabie saoudite (4-0), Luis de la Fuente a été dithyrambique au sujet de son attaquant Mikel Oyarzabal en conférence de presse. Pour le sélectionneur, c’est simple, le buteur de la Real Sociedad, double buteur face aux Faucons, peut entrer dans l’histoire de la Roja.

« Je pense que ceux d’entre nous qui comprennent le football ont une très haute opinion de lui. Malheureusement, certaines personnes ne semblent pas aussi impressionnées par lui. L’impact de Mikel sur l’équipe, sur la sélection espagnole, est immense. » …

TM pour SOFOOT.com