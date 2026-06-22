Podcast : Footox vous spoile France-Irak !

Pendant la Coupe du monde 2026, Footox passe en mode quotidien !

Tous les jours du lundi au vendredi, Footox vous spoile une rencontre du jour en dix minutes chrono avec des théories folles, des avis tranchés et surtout des intuitions sans pareilles. Au menu aujourd’hui : le huitième épisode du Mondial avec les talents d’enquêteur de Clément Gavard, rédacteur en chef de So Foot.com, qui vous spoile France-Irak ! Avec du Thomas Pesquet au programme, vous avez bien lu.…

SF pour SOFOOT.com