De l'Europe à l'Asie, les marchés obligataires plongent alors que le pétrole dépasse les 115 dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les investisseurs se méfient des risques d'inflation en raison de la flambée des prix du pétrole

* La chute des obligations au Japon, en Australie et dans les pays émergents s'accentue

* Les perspectives de taux à court terme changent, les gouvernements cherchent à limiter l'impact

(Mises à jour continues, ajoute l'ouverture des marchés européens) par Yoruk Bahceli et Ankur Banerjee

Les obligations du monde entier ont chuté lundi, alors que l'aggravation rapide de la guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran a poussé les prix du pétrole bien au-delà de 115 dollars le baril, augmentant lescraintes des investisseurs concernant l'inflation et la façon dont les banques centrales réagiront .

Les prix du pétrole ont grimpé de 28 % pour atteindre près de 120 dollars le baril - leurplus haut niveau depuis juillet 2022 - alors que la guerre qui dure depuis une semaine a conduit certains grands producteurs de pétrole de la région à réduire leurs approvisionnements et que les craintes d'une perturbation prolongée du transport maritime par le détroit d'Ormuz ont continué d'ébranler les investisseurs. Le prix du Brent a augmenté de 16 % pour la dernière fois, à environ 107 dollars.

Lundi, l 'Iran a nommé Mojtaba Khamenei pour succéder à son père Ali Khamenei au poste de guide suprême, indiquant ainsi que les partisans de la ligne dure restent fermement aux commandes.

"Aujourd'hui, nous sommes plutôt en mode panique", a déclaré Lyn Graham-Taylor, stratège principal en matière de taux chez Rabobank à Londres.

Les investisseurs "ne retiennent que l'attention des banques centrales sur l'aspect inflationniste d'un choc d'approvisionnement en énergie. L'évaluation des risques de baisse du point de vue du PIB est relativement limitée", a-t-il ajouté.

Le spectre d'une hausse de l'inflation et la possibilité que les banques centrales aient besoin de maintenir les taux plus longtemps ou même d'augmenter les coûts d'emprunt ont fait que l'attrait des obligations en tant que valeur refuge a été négligé dans le conflit.

LA CHUTE DES OBLIGATIONS S'INTENSIFIE

Lundi, les rendements des obligations d'État ont encore augmenté alors que les prix chutaient, s'ajoutant aux mouvements spectaculaires de la semaine dernière.

Les investisseurs ont commencé à tabler sur deux hausses de taux de la Banque centrale européenne d'ici la fin de l'année, ce qui constitue un revirement considérable par rapport au mois de février, où le risque était une nouvelle baisse des taux.

Ils ont également intégré la possibilité que la Banque d'Angleterre relève ses taux cette année, alors qu'avant le conflit, ils considéraient qu'une baisse en mars était assez probable. Les prévisions de réduction des taux de la Fed ont été repoussées.

La Grande-Bretagne a subi la plus forte pression de vente, avec des rendements à deux ans GB2YT=RR augmentant de près de 40 points de base, les préparant à leur plus forte hausse quotidienne depuis l'échec du plan économique 2022 de l'ancienne Première ministre Liz Truss.

En Allemagne DE2YT=RR , les rendements ont augmenté de 11 points de base, atteignant leur plus haut niveau depuis juillet 2024.

Ces mouvements font suite à des hausses d'environ 30 points de base chacune la semaine dernière, les marchés européens s'étant avérés particulièrement vulnérables à la liquidation en raison de la dépendance de la région à l'égard des importations d'énergie.

En revanche, les rendements des obligations à plus long terme ont bondi au Japon, un autre importateur d'énergie, tandis que le yen JPY= a également subi la pression de la flambée des prix du pétrole. JP/

Les mouvements ont été plus limités aux Etats-Unis, le plus grand producteur de gaz naturel liquide au monde, où les rendements à deux ans US2YT=RR ont augmenté de 7 points de base.

SCÉNARIO DE STAGFLATION

Alors que les investisseurs s'inquiètent de plus en plus des perspectives d'inflation, les analystes affirment que les mouvements du marché obligataire sont exacerbés par des changements de positionnement, les investisseurs pariant auparavant sur des courbes de rendement plus raides et sur la baisse des rendements à court terme à mesure que les banques centrales réduisent les taux d'intérêt.

Les investisseurs affirment que le Royaume-Uni a été particulièrement vulnérable à ces changements de position.

Les analystes ont estimé qu'il y avait peu de chances que le calme revienne tant que des signes de résolution du conflit n'apparaîtront pas.

"Le chaos qui règne sur les marchés financiers est lié au détroit d'Ormuz... Le choc pétrolier ne prendra fin que lorsque les navires pourront emprunter librement le détroit", a déclaré Ed Yardeni, de la société Yardeni Research, basée à New York.

"D'ici là, les marchés financiers risquent de s'inquiéter de plus en plus d'un scénario de stagflation à la manière des années 1970, où la croissance stagne même si les prix augmentent", a-t-il déclaré.

Les ministres des finances du G7 ( ) discuteront lundi de la possibilité de débloquer des réserves pétrolières d'urgence, selon une source gouvernementale française.

Sur le marché en général, les investisseurs ont vendu les actions ainsi que les métaux précieux, se montrant réticents face au risque, le dollar américain gagnant en faveur.

Cependant, certains analystes ont déclaré que les actifs à risque signalaient toujours des perspectives plus favorables que le marché obligataire.

"La réévaluation du marché des taux suggère un scénario dans lequel le pétrole reste au-dessus de 100 dollars pendant des mois. Mais dans ce scénario, nous devrions assister à une réévaluation beaucoup plus marquée des marchés des actions", a déclaré Mohit Kumar, économiste chez Jefferies.