De Klopp à Slot, une leçon de transition made in Liverpool

Après huit ans et demi à marcher derrière Jürgen Klopp, Liverpool a dû se trouver un nouveau guide. Une mission vertigineuse, à la hauteur de la trace laissée par l'Allemand. Arne Slot a néanmoins repris le flambeau de manière remarquable, en bonifiant le travail de son prédécesseur, pour ramener le club au sommet de la Premier League.

Liverpool est de retour sur « son putain de perchoir » , et tant pis pour Sir Alex Ferguson. Les Reds ont décroché leur 20 e titre de champion d’Angleterre – autant que Manchester United – en corrigeant Tottenham dimanche (5-1). Pas à coup de millions lâchés ici et là sur le marché des transferts, puisque Liverpool n’a recruté qu’un seul joueur l’été dernier (Federico Chiesa) et personne cet hiver. Mais en bâtissant de manière intelligente, sur la durée, avec une vision claire. Le choix de confier les rênes de l’équipe à Arne Slot en est le meilleur exemple aujourd’hui : orphelin de Jürgen Klopp, le club a placé sa confiance en un coach loin des radars médiatiques, qui ne s’était jamais expatrié – ni en tant que joueur, ni en tant qu’entraîneur – et dont l’expérience en Ligue des champions se limitait à six petites rencontres. Et c’est un perfect match .

Monsieur propre

Les chiffres sont éloquents puisque Liverpool affiche 74% de victoires en championnat cette saison. Le Liver bird n’a été associé à la défaite que deux fois, contre Nottingham en septembre (0-1) et sur la pelouse de Fulham il y a trois semaines (3-2). Le club pourrait même finir la saison avec 94 points, soit le troisième meilleur bilan de son histoire après les 99 unités de 2019-2020 et les 97 de 2018-2019. Slot n’est pas venu pour rien. « Ma famille est restée aux Pays-Bas , confiait-il. Cela signifie qu’en étant ici, 99% de mon temps est consacré au travail. Je rentre à la maison, je mange, je sors l’ordinateur, je visionne la séance d’entraînement, je prépare le rendez-vous du week-end. » Le Néerlandais s’est ainsi fondu dans le décor sans rupture, tout en douceur.…

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com