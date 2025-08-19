De 3-0 à 3-3 dans le temps additionnel, la D7 anglaise offre un match dingue

Le plus grand comeback de l’histoire ?

Quoi, vous n’étiez pas devant Dorchester Town-Walton & Hersham, samedi ?! C’était pourtant le match du week-end , celui qu’il ne fallait rater sous aucun prétexte. Cette troisième journée du groupe D de la Southern League, soit la D7 anglaise, nous promettait de belles surprises, et on a a été servi ! Bon, on avoue que la première période n’était pas si enthousiasmante, seulement marquée par l’ouverture du score des hôtes.…

