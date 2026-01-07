Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
DAZN lance aussi son offre de mi-saison pour la Ligue 1 (et tout le reste)
information fournie par So Foot•07/01/2026 à 14:14
DAZN lance aussi son offre de mi-saison pour la Ligue 1 (et tout le reste)
Du football comme s’il en pleuvait.
Ça y est, on est début janvier, les plateformes de streaming sportif lancent leur
offre de mi-saison
.
DAZN
ne déroge pas à cette nouvelle tradition.…
Avengers , rassemblement ! Lilian Thuram et d’autres figures de la génération 98 vont rechausser les crampons ! Les anciens Bleus vont disputer un match caritatif le mercredi 25 mars prochain au stade de La Source d’Orléans pour l’association Yamal SLA . Cette ...
Lire la suite
Home sweet home ? C’est l’autre rumeur qui a animé les réseaux sociaux mardi : un retour de Mason Greewood dans son fief, à Manchester United. « Les dirigeants du club sont actuellement en discussions concernant un possible rapatriement de l’attaquant cet été », ...
Lire la suite
Messi sur le divan. À l’occasion d’une interview accordée au média numérique argentin Luzu TV, Lionel Messi a fait quelques confidences . À 38 ans, l’international argentin joue sans doute ses dernières saisons sur les terrains. Interrogé sur sa reconversion, Messi ...
Lire la suite
Dans le creux de la vague à l'automne, Lamine Yamal a su se détourner des polémiques pour se reconcentrer sur le football. Pour le plus grand bonheur du Barça et des fans de foot. On l’aurait presque oublié. Après un passage compliqué entre les polémiques liées ...
Lire la suite
