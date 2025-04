information fournie par So Foot • 30/04/2025 à 13:31

DAZN lâche la diffusion de la Ligue 1, mais pourrait rester un partenaire de la LFP

Normalement, cette fois est la bonne !

Après des semaines de discussions et de rumeurs diverses, DAZN devrait bel et bien cesser de diffuser la Ligue 1 à partir de la saison prochaine. Selon L’Équipe , la LFP et le diffuseur britannique se sont entendus sur l’arrêt du contrat qui prévoyait de s’étendre jusqu’en 2029. Comme pressenti, cet accord présenté ce vendredi 2 mai au conseil d’administration de la LFP est synonyme d’ un versement d’une indemnité de 100 millions d’euros de DAZN au profit de la Ligue, pour stopper de manière anticipée le deal initial. Sans oublier les 140 millions qu’il reste à verser pour l’exercice actuel.…

QT pour SOFOOT.com