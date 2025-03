Dayot Upamecano : « Dans les duels, on n’était pas là »

Dans la foulée du revers de l’équipe de France en Croatie lors du quart de finale aller de la Ligue des nations, Dayot Upamenaco, contrairement à Didier Deschamps, n’a pas hésité à pointer les errements des Bleus ce jeudi au micro de TF1 : « On a mal entamé le match. On a perdu beaucoup de ballons. Dans les duels, on n’était pas là. Le point positif, c’est qu’en deuxième période, on a bien réagi. Tout va se jouer au Stade de France. Il reste encore un match on va tout donner. J’espère qu’on va sortir un autre match. » …

TM pour SOFOOT.com